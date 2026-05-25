サンフレッチェ情報です。24日ワールドカップ日本代表合流のため広島を出発した大迫敬介選手です。■ワールドカップ日本代表 大迫敬介選手「いよいよ始まるなとワクワクしている。選ばれるだけではなく、ピッチに立って日本代表を勝たせるというところまでイメージしながらやっていきたい。」【2026年5月25日 放送】