江戸時代に行われた岐阜の三大河川の治水工事、いわゆる「宝暦治水」は、多くの薩摩義士の犠牲の末に成し遂げられました。その偉業を称え薩摩義士をしのぶ慰霊祭が25日、鹿児島市で行われました。慰霊祭は宝暦治水の工事の指揮をとった平田 靱負の命日に合わせ、鹿児島市の平田公園で毎年、行われています。江戸時代、薩摩藩は度重なる水害に見舞われていた岐阜県の木曽川、長良川、揖斐川の治水工事を、多くの藩士の犠牲など