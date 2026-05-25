サンフレッチェ情報です。5月23日はJ1百年構想リーグ最終節。ワールドカップ日本代表に選ばれた大迫敬介選手に、サポーターからエールです。■サポーター「セレモニーがあると聞いたので、きょうはTシャツで来た！ずっと応援していた選手が世界に挑戦する姿を見て、自分も頑張ろうと思う。」■サポーター「勝利を目指して頑張ってほしい。」■サポータ