函館市本通3丁目で5月25日午前11時ごろ、住民から「物置を整理していたら、砲弾のようなものが見つかった」と警察に通報がありました。警察は一時、半径50メートルの範囲で、避難誘導や交通規制を実施しましたが、砲弾のようなものは、まもなく自衛隊に回収され、規制はすぐに解除されました。回収されたのは、長さ60センチ、幅15センチの砲弾だったということです。警察では砲弾のようなものが見つかった際は、むやみに動か