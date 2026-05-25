鹿児島港本港区を365日にぎわう拠点にするにはどうすればいいのか。関係者が意見を交わす懇談会は3年目に入りました。北ふ頭の「しおかぜ通り」に試験的にカフェを出店した4か月間の取り組み結果が明らかになりました。鹿児島港本港区の活用方法について話し合う懇談会には旅客船協会や商店街連盟などの関係者が出席しました。県は2025年11月から2026年3月まで北ふ頭のしおかぜ通りにコンテナを活用したカフェを出店してもら