夏の猛暑が今年も予想されるなか、“暑さに強いコメ”の生産が広がっています。全農が公開したのは、およそ2年半前に品種登録された「ZR1」です。現在、東北から九州までおよそ30の県で育てられています。暑さや病気に強く、「あきたこまち」などに比べて収量がおよそ15％多いのが特徴で、猛暑や生産者の減少などで将来の“コメの安定供給”が不安視されるなか、期待の品種となります。粘りが控えめで食器に残りづらいため、外食な