ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」が26日に開幕する。25日に前検が行われた。早起きは三文の徳となるか。浜名湖ボートに一番乗りした清水愛海（26＝山口）は「SGだからと言うわけではなくて大体、早く来ますよ」と笑いつつ、連対率45％超の37号機を手に入れた。「起こしに違和感があった。比較は普通。凄くいい感じではない」と感触はひと息。それでも好素性機だけに良化の可能性は十分ある。初日は