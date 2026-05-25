ヤクルト、ソフトバンク、ＭＬＢでも活躍した五十嵐亮太氏が２５日、自身のインスタグラムに新規投稿。ソフトバンク時代のチームメートで、ＮＰＢの外国人選手で最多となる通算２３４セーブを挙げたデニス・サファテ氏と会食した様子をアップした。「時間が過ぎるのがあっという間だった。会えて嬉しかった！」とつづり、ともにグラスを持ち、肩を組んで笑顔を見せる写真を投稿した。２人とも頭髪には白いモノが増えたが、大