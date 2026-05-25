大相撲五月場所大相撲五月場所は24日、東京・両国国技館で千秋楽が行われ、東小結・若隆景の優勝で幕を閉じた。前日に行われた十四日目の会場には、男子マ ラソン界の大物が来場。目立つ服装で観戦する様子が視聴者の目を奪っていた。異彩を放った。小結・若隆景（荒汐）が前頭十三枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）を押し出しで下した一番。色鮮やかな懸賞旗が両者の取組前に土俵上を反時計回りに回る中、向正面の溜席に鎮座していた