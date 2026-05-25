MOTTERU（モッテル）は、発火リスクを抑える準固体電池を採用したモバイルバッテリー20,000mAh大容量モデルを、2026年5月25日（月）に発売しました。公式サイトでの直販価格は1万4420円（税込）。 記事のポイント 充電中や使用中の発火が問題になっているリチウムイオン電池より安全に使える準個体電池を採用したモバイルバッテリー。充電回数は従来の約4倍となる2000回となっているので、長く利用することができます。