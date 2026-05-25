5月25日までに、フジテレビ系で10月期に放送されるドラマ『kiDnap GAME』の公式Instagramが更新。主演を務める俳優の坂口健太郎のインタビュー動画がアップされ、変化した坂口の近影が話題となっている。同投稿では、《10月期ドラマ「kiDnap GAME」フジテレビ史上最大規模の大型国際共同製作ドラマ、坂口健太郎×イ・ジュンギコメント動画も公開！》と記され、坂口と韓国を代表する人気俳優・イ・ジュンギが2人で映る動画が公