竹書房は、『元勇者のおっさん、もう一度世界を救う』(原作：霜月、漫画：蒼津ウミヒト)の連載を2026年5月25日(月)12:00より「竹コミ！」にてスタートした。○元勇者のおっさん、16年ぶりにシャバに出る＜あらすじ＞魔王を討ち取り、戦争を終結させた勇者【ノルバ・スタークス】。人類は勇者ノルバを讃え、その名は歴史に刻まれた。しかしノルバは魔王討伐後から世界中のどこにも顔を見せなくなり、世間には名前だけが広まっていた