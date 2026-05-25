休日のお出かけなど、必要なときだけ借りることかできる便利なレンタカーやカーシェアリング。だが、うっかり利用規約を見落としてしまうと、トラブルを引き起こす原因にもなりかねないだろう。そんななか、Xでは5月24日頃から、ショートヘアとスレンダーなスタイルで人気を集めるグラビアアイドル・小坂田純奈（28）のインスタグラム投稿が波紋を呼んでいた。小坂田は“日本で一番お酒が似合う道産子グラドル”を掲げて活動してお