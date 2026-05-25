女優の上坂樹里が24日、インスタグラムを更新。連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）のオフショットを公開した。【写真】上坂樹里、見上愛との『風、薫る』オフショット公開「素敵な写真」「可愛い」上坂は「『勝手に、一緒に居てくれて、心強い。』#風薫る #第8週ありがとうございました」とつづり、第8週のせりふを引用しながらオフショットを投稿した。公開された写真には、梅岡女学校附属看護婦養成所の生徒を演じる