くぼたまこと原作のアニメーション作品『天体戦士サンレッド』初の舞台化となる、『くぼたまこと画業30周年記念 実写版 天体戦士サンレッドショー』が、「東京ドームシティ シアターGロッソ」にて10月31日から上演されることが決定した。【動画】サンレッド、ヴァンプ将軍からのボイスメッセージも到着！『天体戦士サンレッド』は、2008年から2010年の間に放映されたアニメーション作品。正義のヒーロー「サンレッド」と、世界