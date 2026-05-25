メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県みよし市は、夏休み期間中に児童館などで子どもに弁当を提供する方針です。 みよし市は長引く物価高の中で子育て世帯を支えようと、土日やお盆を除く夏休み期間中に児童館など市内の10カ所で1食350円で昼の弁当を提供する方針を発表しました。 対象は18歳以下の子どもで日にちと場所を指定する事前申し込み制です。 みよし市はほかにも、所得の低い世帯のおよそ850人の子どもを