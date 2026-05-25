メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊橋市のアパートの部屋に立てこもった男が、逮捕監禁と住居侵入の疑いで再逮捕されました。 ブラジル国籍のロドリゲス・ロジェリオ・サイトウ容疑者（37）は5月4日、警察の職務質問から逃げて豊橋市多米中町のアパートの部屋に立てこもり、警察官にはさみを向けるなどした公務執行妨害の疑いで逮捕されました。 警察は25日、サイトウ容疑者を逮捕監禁と住居侵入の疑