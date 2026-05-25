筆者の話です。息子夫婦が泊まりに来たとき、お嫁さんの行動に少し戸惑ったことがありました。その違和感の理由を知ったとき、見方が変わります。 早めのひと言 「先に休みますね」夕食を終え、家族でテレビを見ながらゆっくり過ごしていたときのことです。息子夫婦が泊まりに来ており、久しぶりにそろった時間を楽しんでいました。そんな中、お嫁さんがそう言って、ひと足先に部屋へ戻ることが続いていたのです。 重