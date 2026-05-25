愛知県みよし市が、全国初となる新たなこども支援策に乗り出します。みよし市の小山市長：「ひとり親家庭等に対する経済的な支援として『こども応援緊急手当』の創設であります」「こども応援緊急手当」と名づけたこの支援策。対象となる家庭は、0歳から18歳までの子供がいるひとり親世帯や、生活保護受給世帯などです。現在支給されている児童扶養手当に加えて、子供1人あたり月6000円を市が独自に支給します。小山市長：「家