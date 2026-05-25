数えで7年に一度、再来年＝2028年に行われる諏訪大社の御柱祭。下社の御柱となる8本の大木を正式に決める「本見立て」が25日、下諏訪町で行われました。諏訪大社 村上益弘宮司「この候補木を、春宮一の御柱と見立ててよろしいでしょうか？」「異議なし！」下諏訪町の東俣国有林で行われた諏訪大社下社の本見立て。御柱用に切り出す木を決める行事です。山で切った大木を人の力だけでひき、社殿の四隅に建てる御柱祭。数えで7年に一