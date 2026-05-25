恒例のばら祭りが始まっています。埴科郡坂城町のバラ公園では約330種のバラが満開を迎えています。「かわいいね」青空の下、色とりどりのバラを楽しむ人たち。見頃を迎えた坂城町のさかき千曲川バラ公園では、恒例のばら祭りが23日から始まっています。2001年から地元のボランティアが手入れを行っていて、その数約330種2300株以上。さまざまな角度から花や香りを楽しむことができます。「さかきの輝」。坂城町のオリジナル品種「