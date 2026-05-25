中野市で、住民の女性2人と警察官2人が殺害された事件から25日で3年です。凄惨な事件による深い傷は、いまなお癒えることはなく、一審で死刑判決を受けて控訴した男の審理も、見通しは立っていません。遺族コメント「昨年の第一審では、被告側の言い分には理解に苦しみ、悲しみと怒りは消えていません。そして、控訴審の日程がいまだ決まりません。私たちは1日でも早く審理が始まることを願っています」男女4人が殺害された事件か