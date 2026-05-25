◇MLB パイレーツ 4-1 ブルージェイズ(日本時間25日、ロジャース・センター)岡本和真選手が所属するブルージェイズのウラジミール・ゲレーロJr.選手が死球を受け、日本時間25日の試合で途中交代しました。ゲレーロJr.選手は5回、プロテクターの着いていない右肘の内側付近に92.1マイル(約148キロ)の速球を受け、その直後にベンチへ退いていました。MLBの球団公式によると、診断結果は「右肘打撲」。レントゲン検査の結果、異常は確