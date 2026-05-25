いま、日本のスナック菓子がアツい！【写真で見る】100人に聞いた、好きなスナック菓子ベスト78年連続で売上高プラス成長、2025年はついに大台6000億円を突破！コロナ禍以降おうち時間を楽しむ人が増えた影響もあり、年々爆売れ中！なぜ食べ始めたら手が止まらない？ついつい食べ進めちゃう秘密とは？ 街の人100人に聞いた、好きなスナック菓子ベスト7を大発表！美味しさの秘密を調べてきました！目次【同率7位】お酒のつまみ