ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」が26日に開幕する。SG初出場の石本裕武（25＝大阪）が真新しいSGレーシングスーツに袖を通した。「ちょっとデカいけど我慢して着ます」と初々しい反応。相棒の46号機には「いいですね。直線系が良くて自分向き。もう少しバランスを取りたい感じなので調整する」と自信ありの表情を浮かべた。初日の26日は3Rに1号艇で登場。「浜名湖水面は自分のターンに合ってい