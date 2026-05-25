今年の３月をもって９人組から５人組として新たなスタートを切った韓国発の男性グループ・ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ゼロベースワン・ＺＢ１）の累積アルバム販売数が１０００万枚を突破したと２５日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。記事によるとＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥが最近、韓国の音源販売数を集計する企業「ハンターチャート」基準で、デビューアルバムから今月１８日に５人になって初のリリースとなった６