お家でお風呂に入って乾かしてもらうシベリアンハスキーさん。飼い主さんが愛犬のために試行錯誤して辿り着いた『最終形態』が話題になっているのです。 たくさんの配慮と愛情、工夫が凝らされたその光景は記事執筆時点で147万回を超えて表示されており、1.7万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：大型犬の抜け毛が多すぎて困った結果→ドライヤーをする時に…試行錯誤の末に辿り着いた『最終形