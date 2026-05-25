乃木坂46に所属する一ノ瀬美空が自身のInstagramを更新し、オフショットを投稿した。 参考：乃木坂46 一ノ瀬美空、『月夜行路』で地上波ドラマ初出演「本当に嬉しいです」 投稿では、5月24日に23歳の誕生日を迎えたことを報告する一ノ瀬が、表参道のカフェでマカロンや食用花で彩られ、苺がふんだんに使われたケーキを披露する姿が。白地に黒のドット柄のワンピースを纏い、弾けんばかりの笑顔を見せている。