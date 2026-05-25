佐久間大介（Snow Man）がCMキャラクターを務めるメルカリの巨大広告が5月24日まで渋谷に掲出されていた。佐久間本人がその広告を現地に見に行ったことを自身のInstagramにて報告している。 （関連：【画像】Snow Man 佐久間大介、派手髪を隠したサングラス姿の自撮りに「オーラは隠し切れない」「メロすぎる！」） 今年2月のフラッグ掲出時に続き、渋谷に姿を見せた佐久間。「渋谷に「メルカリおすすめお兄さん