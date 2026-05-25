岐阜県中津川市の畑で、亜炭鉱の廃坑が原因とみられる陥没がありました。県によりますと、今月22日、中津川市落合井ノ下の畑で陥没が起きているのを住民が見つけ、市に連絡しました。陥没は幅と深さが約2.4mあり、地下に残っていた石炭の一種・亜炭の坑道の跡が崩れたとみられています。中津川市の落合地区では、2年前にも亜炭鉱の廃坑が原因の陥没が起きていました。