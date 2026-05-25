人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月26日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）親友との間に微妙な空気が……。いつも通り接するように。11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）倹約精神を発揮しよう。後日のために貯金開始も大賛成。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）何かと邪魔が入りそう。応