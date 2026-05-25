みずみずしい食感と強い甘さが特徴のスイートコーン。鹿児島市喜入の特産スイートコーンが旬を迎えています。人気のスイートコーンを求めて地元の直売所には、朝から多くの客が訪れました。鹿児島市喜入の直売所をたずねると。25日朝、収穫されたばかりのスイートコーンが並び多くの人がかごいっぱいに買い求めていました。（子ども）「甘い。シャキシャキしている」（客）「