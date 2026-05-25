サッカーJ2・J3百年構想リーグは24日がリーグ最終戦の第18節。ユナイテッドはアウェーでギラヴァンツ北九州と対戦しました。先制したのはユナイテッドでした。前半7分、ゴール前で青木がセカンドボールを拾い最後は、藤村！リーグ戦初ゴールが決まります。その2分後に同点に追いつかれたユナイテッドですが、前半11分、ゴール前で有田を経由して最後は、嵯峨が押し込み