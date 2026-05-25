70年以上続いた「洪水警報」が廃止されたり、警戒レベル4の「危険警報」が新設されたり、私たちの命を守る「警報」や「注意報」といった気象庁から発表される情報が5月28日に大きく変わります。避難行動に直結する情報の見直しについて、4回シリーズでお伝えします。1回目は「難しい名前はもう要らない！これからは数字を見て避難」です。「名前」から「数字」へ 命を救う共通言語「警戒レベル」今回の改正で最も大事なのは「警戒