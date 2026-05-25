言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、歴史的な物語や映画でおなじみの道具、季節の訪れを告げる伝統的な年中行事、そして街の景観を美しく彩る身近な樹木という、それぞれ異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。か□□□□ばたぷら□□