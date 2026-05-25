大相撲夏場所千秋楽で、幕下では7人が6勝1敗で並び、今場所デビューした石川県穴水町出身の大森が、優勝決定戦に臨みました。7人によるトーナメント方式で行われた幕下優勝決定戦、大森の初戦は幕下20枚目の碇潟です。立ち合いから左の上手を引いた大森ですが、肩越しで深すぎました。右をしっかりと差された状態から吊り出され、優勝を逃しました。この様子を大森のふるさと穴水町大町では、父・春養さんと母・ゆきみさんが見守り