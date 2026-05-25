石川県内のタクシー運賃が25日から値上げとなります。初乗り運賃の上限は700円となり、運賃が加算される距離も短くなります。背景にはドライバーの不足や燃料価格高騰などのさまざまな課題があるようです。25日から改定された運賃は普通車の場合1.22キロまでの初乗り運賃がほとんどの会社で700円となりこれまでより100円値上がりとなりました。距離に応じて増える加算運賃も226メートルで100円と、これまでより最大で50メートル短