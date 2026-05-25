昔から「髪は女の命」ともいわれるように、毛髪は見た目の印象を大きく左右します。そして、美しい毛髪を保つために、知っておきたいのが「ヘアサイクル」の仕組みです。ヘアサイクルとは、毛髪が生え始めてから抜けるまでの周期のことをいいます。成長期、退行期、休止期の3つの段階を繰り返し、一般にヘアサイクルは5年くらいといわれています。毛髪は、毛根の先の膨らんだ部分の「毛球」でつくられます。毛球の下部には毛乳頭と