生活雑貨メーカーのマーナは、「Shupatto アンブレラ UV」WEB限定の新色「アイスブルー」を5月25日から発売する。「Shupatto アンブレラ UV」は、ベルトや留め具のない、閉じるだけで一気にたためる日傘。とじる動きに連動して骨が回転し、軸を中心に生地をくるくると巻き込む独自の機構で、最後に手で生地をまとめたり、ベルトで留める煩わしさがないという。また、スライダーを上下するだけで傘を開閉できるため、日陰への移動や