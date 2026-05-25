右手肘付近を骨折した声優の日笠陽子が25日、レギュラー出演している生放送番組『声優と夜あそび 2026』（26日）、『井澤詩織と日笠陽子の机のアイスが溶けるほど』（27日）への出演を見合わせることを、自身が代表を務める所属事務所の公式サイトを通じて発表した。【写真】痛そう…骨折した姿の日笠陽子所属事務所の公式サイトでは「弊社所属の日笠陽子に関しまして、先週の日曜日に転倒し、右手肘付近を骨折いたしました。