いわゆる「トクリュウ」による犯行か。5月に奈良市の住宅で起きた強盗傷害事件で、高校生ら3人を逮捕です。 強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、▽福知山市に住む男子高校生（18）▽宮津市に住む男子高校生（17）、▽与謝郡に住む会社員の少年（17）の3人です。 警察によりますと3人は5月12日、奈良市学園南の住宅に押し入り、70代女性に暴行を加え、ポーチ1個を奪い、女性に打撲などのけがをさせた疑いがもたれて