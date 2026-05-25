熊本市は、親が育てられない赤ちゃんを匿名でも預かる慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」いわゆる"赤ちゃんポスト"について、昨年度は7人の預け入れがあったと明らかにしました。預け入れられた子ども達は、2007年の開設から19年間で200人になりました。 【写真を見る】赤ちゃんポスト19年で200人「預ける女性たちの背景を理解し支援して欲しい」熊本市・慈恵病院 "昨年度7人"熊本市の会議で明らかに 熊本市は25日、昨年度