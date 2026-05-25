タレント・ミュージシャンのDAIGOが25日、自身のXを更新し、前日に開催されたJRAのGI「オークス」の感想をつづった。【写真】DAIGO、“ファミリー”と3ショット日本ダービーの本命も予告東京競馬場・芝2400メートルで行われた「オークス」は、今村聖奈が騎乗したジュウリョクピエロが優勝。今村は、女性ジョッキーとして初のJRAのGI制覇、クラシック制覇を達成した。DAIGOは、フジテレビ『みんなのKEIBA』や『うまレボ！』