いわゆる「松橋事件」をめぐり、再審（裁判のやり直し）で無罪になった男性の遺族が、国や熊本県に損害賠償を求めている裁判の控訴審で、原告側が最後の意見陳述をし、結審しました。 【写真を見る】再審無罪となった「松橋事件」国賠訴訟控訴審が結審 どんな裁判？ この裁判は、当時の熊本県松橋町、現在の宇城市で、男性を殺害したとして服役し、後に再審で無罪が確定した宮田浩喜さんの遺族が、警察や検察による捜査の違法