全国警察のトップ警察庁の楠芳伸長官は25日、全国の刑事部長を集めた会議で、栃木県で起きた強盗殺人事件について触れ、改めて、匿名・流動型犯罪グループ、「トクリュウ」への対策強化を求めました。警察庁・楠芳伸長官「中核的人物の早期検挙と、同種事案のさらなる発生の防止の両面において、全国警察を挙げて、対策を強化する必要があります」楠長官は「トクリュウ」を治安上の最重要課題として、検挙に向けた取り組みを集中的