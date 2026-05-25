組織委員会は25日、アジア大会の開会式が開かれる9月19日に、大会開催を記念してブルーインパルスがアクロバット飛行を披露すると発表しました。組織委員会が航空自衛隊に要望していたもので、時間や詳細なルートは調整中だということです。アジア大会は45の国と地域が参加して43競技が実施され、パロマ瑞穂スタジアムで開かれる開会式では、名古屋出身の映画監督・堤幸彦さんが総監督として演出を担当します。