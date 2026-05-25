◇MLB ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間25日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースは山本由伸投手が7回1失点の力投をみせ今季4勝目をマーク。8回からは好調のブルペン陣が球団記録をつくりました。5回にカイル・タッカー選手の勝ち越しタイムリーやアンディ・パヘス選手の2ランで一挙4点を奪ったドジャース。山本投手は走者を背負いながらも7回1失点とゲームメークします。8回はウィル・クライン投手が2奪三振を含む