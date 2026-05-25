会見で防犯教育を実施する考えを示した細川教育長＝２５日、相模原市役所栃木県上三川町の強盗殺人事件を受け、相模原市教育委員会の細川恵教育長は２５日、夏休み前の６月中をめどに市立中学・義務教育学校の生徒を対象とした犯罪防止教育に取り組む考えを示した。小学校も含めた市立学校や保護者向けに文書も発信し、「闇バイト」への警戒や相談窓口の周知・確認、事件に関する不確かな情報の拡散防止を求めたことも明らかにし