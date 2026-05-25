定年退職後も働く予定だったものの、なかなか再就職先が見つからず、不安を感じる人は少なくありません。特に60代以降になると、「失業手当は受け取れるのか」「年齢が高いと失業給付の条件が厳しくなるのでは」と心配になることもあるでしょう。 結論からいうと、高年齢の人でも条件を満たせば雇用保険の給付を受けられます。ただし、一般的な失業手当とは制度が異なる場合があり、受給条件や給付方法にも注意が必要です。