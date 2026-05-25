親から住宅購入資金の援助を受けるケースは珍しくなく、住宅取得時の資金負担を軽減する方法のひとつとして活用されることがあります。 しかし、「500万円まで非課税らしい」と聞いただけで安心してしまうのは危険です。実際には、いくつかの条件を満たしたうえで、期限内に申告手続きを行わなければ特例が使えない可能性があります。 この記事では、「住宅取得等資金の非課税特例」の仕組みと、500万円の援助